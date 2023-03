Kráska z Love Islandu se předvedla v plavkách po druhé operaci prsou: Za nové vnady to od fanoušků schytala

Gabriela Gášpárová Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a archiv G. Gašpárové

„Svá prsa jsem měla hodně velká, velikostí se moje nynější prsa téměř neliší od těch přírodních, šlo o jiné faktory, které mi vadily, jak v pracovním, tak v osobním životě, a hlavně ze zdravotního hlediska,“ řekla Super.cz Gášpárová, která své fanoušky na dovolené v Kostarice příliš nepotěšila. Pro mnohé neměla reoperaci zapotřebí a příliš jí nepomohla.

„Punta Uva. Ráj na zemi! A to doslova. Tady jsem už musela nahodit plavky. Jinak to prostě nešlo,“ svěřila se Gabriela, která se předvedla v plavkách poprvé od reoperace. „Krásná, ale ty prsa jsou moc, ale chápu, na focení jsou potřeba,“ napsala jedna z fanynek. „Krásná moc, ale prsa extrém. Není to hezké,“ dodala další. „Dřív se mi Gabi líbila mnohem víc. Je hrozné, že svět požaduje, aby hubené byly hubenější. Dříve vypadala zdravěji a prsa přirozeněji. Připadala mi výjimečná," stálo v dalším z mnoha komentářů, ve kterých to za svůj nový hrudník schytala.

„No Gabčo a Andrejka nemá kozy žádný, je to obyčejná holka a stačí to Petrovi,“ napsal další ze sledujících, který narážel na dění v pořadu Survivor, ve kterém nyní její partner Petr soutěží.

Našla se ale řada těch, které sympatická brunetka provokativní fotkou v bikinách potěšila. „Krásnější ženu jsem ještě neviděla,“ napsala jedna ze sledujících. „Češky a Slovenky jsou prostě nejkrásnější ženský. Já si nemůžu pomoct," dodal jeden ze sledujících. ■