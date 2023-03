Pavel Liška se pochlubil fešným synem: Čerstvě plnoletý Šimon Samuel jako by mu z oka vypadl

Pavel Liška se synem Šimonem Samuelem na Českém lvu Michaela Feuereislová

Bylo jen pár událostí, na které vzal Pavel Liška (51) i svého syna Šimona Samuela, kterého má z jedenáct let trvajícího manželství s kolegyní Kristýnou Bokovou. Rozvedli se v roce 2013.

Zdá se ale, že slavnostní udílení cen Český lev bylo letos stejně jako minulý rok výjimkou. Na galavečer totiž dorazil právě se svým fešným synem, který nedávno oslavil plnoletost.

O tom, zda je to skutečně syn Pavla Lišky, hosté pochybovat nemuseli. Nejenže jako otec a syn sladili i své smokingy, ale Šimon Samuel jako by svému tatínkovi z oka vypadl.

Dětí známých rodičů bylo na Českém lvu daleko víc. Jednoho ze svých synů vzal do společnosti také Bolek Polívka (73), a to Jana Polívku, kterého má se svou dlouholetou partnerkou Marcelou. Avšak ani Honza nepřišel bez doprovodu. Do Rudolfina vzal i svou krásnou přítelkyni.

Ač je Veronika Žilková (61) už nějakou dobu šťastně zadaná s hudebníkem Josefem Holomáčem, na Českého lva vyrazila se svým synem Vincentem Navrátilem, kterému se ve filmovém světě aktuálně velmi daří. ■