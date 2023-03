I Krakonoš na ní mohl oči nechat. Liduška z nejsledovanější pohádky byla na Lvu zatraceně sexy

Leona Skleničková s režisérem Adamem Sedlákem Michaela Feuereislová

Leona Skleničková se do povědomí televizních diváků dostala díky pohádce Krakonošovo tajemství, kde ztvárnila hodnou a statečnou dívku Lidušku.

V pohádce sice nehrála princeznu, ale vesnickou dívku, v šatech si to ale vynahradila na slavnostním vyhlášení filmových cen Český lev, kam přišla v doprovodu režiséra filmu BANGER. Adama Sedláka.

Čtyřiadvacetileté talentované herečce to ve fialových šatech velmi slušelo a patřila k ozdobám Rudolfina.

Komu se Skleničková líbila v Krakonošově tajemství, ten se může těšit i na její další filmový počin. Nejnověji ji uvidíme v česko-slovenském snímku Nikdo mě nemá rád, kde hraje například s Hanou Vagnerovou nebo Miroslavem Hanušem. V minulosti hrála také v seriálu Pan profesor.

První velkou hlavní roli ale ztvárnila ve zmíněném Krakonošově tajemství. „Je to moje první pohádka. A je to poctivá a česká pohádka. Velká hlavní role opřená o historické pozadí a podpořená velkou českou legendou,“ řekla Super.cz Skleničková ještě před slavnostní vánoční premiérou. Jak jí to slušelo na Českých lvech, si prohlédněte v naší galerii. ■