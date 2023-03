Páni, to je fešák: Gabriela Partyšová se pochlubila synem, od kterého bude muset nápadnice jen odhánět

Gabriela Partyšová Foto: se svolením G. Partyšové

Syn moderátorky Gabriely Partyšové (44) roste jako z vody. Nejenže Kristián Partyš (15) svou maminku už dávno přerostl, ale před pár dny dostal také občanku a čekají ho tento rok přijímací zkoušky na střední školu. S budoucími nápadnicemi to bude mít moderátorka těžké. Ze syna totiž roste krasavec.

„Za devět let se na škole s bilingvní výukou naučil skvěle anglicky a základy francouzštiny. Byl to můj cíl investovat do vzdělání syna. Nic lepšího podle mě dětem dát nelze,” řekla Super.cz s úsměvem Partyšová, která s Kristiánem a tatínkem vyrazila na školní ples, kde se její syn loučil se školou, ve které se z malého chlapce stal sympaticky mladý muž.

„Nějak rychle nám ty děti rostou,” dodala moderátorka, které několikrát ukápla při rozlučce slza. „Velmi mě dojímají tyto životní předěly dětí. Tyto pilíře. Neudržela jsem slzy dojetí. Slzy ale naštěstí střídal tanec. Zatančila jsem si s tátou i synem,” svěřila se Gabriela, která se na plese potkala i s kolegou Martinem Čermákem, moderátorem Televizních novin, který se nedávno stal podruhé otcem. „S Martinem nás pojí přátelství, zná se i s Kristiánem, jeden čas spolupracovali na IT projektu,“ svěřila se Partyšová k Čermákovi, který ples moderoval.

S Kristiánem, který se nyní připravuje na přijímací zkoušky, plánuje moderátorka na pár dní vyrazit za hranice. „Chystáme se na hory i do tepla, kam jsme měli letět už před měsícem, ale náš výlet zkomplikoval covid, který jsem měla už popáté. Tentokrát jsem jím prošla během pár dnů a bez větších obtíží,” dodala Gabriela. ■