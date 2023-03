Z vnučky Petry Černocké je hvězda dabingu. Slavná Saxana by jí ale přála jinou kariéru

Vnučka Petry Černocké válí v dabingu. Co na to slavná Saxana? Super.cz

Petra Černocká (73) je hrdou babičkou. Ještě nedávno si ani nedokázala představit, že by se její malá vnučka Olivia Coco stala tak úspěšnou dětskou dabérkou. Nadabovala například hlavní roli v muzikálovém filmu Matilda na Netflixu, a to zaskočilo i samotnou představitelku Saxany.

„Mně dcera doma kousek pustila. Nerada to říkám, ale nazpívala a namluvila to tak krásně, že prostě mi srdce plesalo. Nevěděla jsem, že je tak dobrá. Občas ji vyzvedávám v dabingu, ale to jsem myslela, že to jsou takové legrační televizní věci,“ neskrývala své nadšení Petra během rozhovoru pro Super.cz.

I tak by si ale Petra přála, aby se Olivia Coco věnovala více zpěvu. „V dabingu je dobrá, ale doufám, že u toho nezůstane navždy, protože v tom dabingu jste pořád někde zavřený. To chce trochu na vzduch. Možná, že z ní bude herečka, a taky hezky zpívá, to by se mi líbilo víc, kdyby byla zpěvačka jako já,“ dodala Petra Černocká. ■