Lela Vémola obhajuje svůj výbuch emocí: Není to hanba, Karlos je v mých očích hrdina, reaguje

Lela Ceterová brání svou rodinu jako lvice. Herminapress

Takových manželek, jakou má po boku Karlos Vémola (37), ve světě bojových sportů příliš není. Je to pár dní, co se jeho rival Patrik Kincl pustil v rámci Oktagonu Time do Terminátorova pofiderního osobního života, což si právě Lela Ceterová (33) nenechala líbit.

„Styď se, Kincle, za to, co říkáš. Že se nestydíš jako chlap říkat takové věci, hanba ti. Aby o tvé ženě říkali takové věci. Některé věci se neříkají, fuj. Styď se,“ řekla tak rázně, že se ji Karlos pokusil také slovně uklidnit. „Klid, tohle si vyřešíme sami v květnu v O2 areně. Myslím si, že tohle jsou chlapský řeči, do kterých by neměly ženy zasahovat,“ dodal Karlos.

Po výlevu emocí se Lela setkala s kritikou, ale také podporou. Reakcí bylo tolik, že se k celé věci ještě vyjádřila na instagramovém účtu.

„Na začátek chci uvést, že jsem nechtěla nikoho urazit ani se hádat se sportovcem. Seděla jsem na tiskové konferenci, jejíž součástí byl i můj muž a poslouchala jsem ostré urážky na jeho adresu. Můj muž je v mých očích hrdina, protože zvládá tlaky, které jsou na naši rodinu na denním pořádku,“ vysvětlila s tím, že slova Patrika Kincla zkrátka nemohla pouze poslouchat.

„Seděla jsem tam, protistrana mě jasně viděla a nevydržela jsem, vykřičela jsem to celému světu. Je to hanba? Pro mě ne, hanba je zůstat ticho, nebýt lvice. To ze mě nedělá zlého člověka, ale naopak ženu, která brání svůj domov a pokoj. Tak, jak čtu negativní články, čtu i ty pozitivní. Nebudu pokrytec a dávat rady, jak se chovat. Můj svět, moje rodina, ale každá mince má dvě strany. Buďme k sobě uctiví a laskaví,“ dodala Lela Ceterová. ■