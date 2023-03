První filmová role, a hned vítězství na Českém lvu. Bratr Jana Bendiga za sebou nechal i matadory Kaisera a Krobota

Marsell Bendig získal svého prvního Českého lva. Super.cz

„S bráchou jsme tehdy málem nabourali, mám obrovskou radost,“ říkal tehdy Super.cz s nadsázkou herec. Je to jeho vůbec první filmová role a hned za ni získal Lva. Není divu, že byl plný emocí.

„Je to neuvěřitelný pocit, sám tomu nemohu uvěřit, neumím se pořádně ani vyjadřovat, protože jsem to ještě ani nezpracoval,“ řekl krátce po vyhlášení cen.

„Těším se, až to pořádně oslavím, zítra ráno ale točím, musím makat, ale oslavu plánujeme,“ dodal vzápětí Bendig, který za sebou nechal herecké matadory.

V nominaci s ním byli také Saša Rašilov (50), Miroslav Krobot, Oldřich Kaiser (67) a Štěpán Kozub (26). „Vůbec jsem tomu nevěřil, nedělal jsem si žádné naděje, konkurence byla neskutečně velká, říkal jsem si, že to nechám na pánubohu, a že ať to dopadne jakkoliv, tak jsem rád, že tady mohu být. To, že si cenu beru domů, to jsem fakt nečekal,“ nevěřil vlastním očím Bendig.

Sošku si prý vystaví buď u rodičů, nebo u sebe doma. Oslavy každopádně budou určitě veliké. ■