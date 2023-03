Dojatá Martha Issová po vítězství na Českém lvu: Splnil se mi sen, o autismu by se mělo mluvít víc

Martha Issová vyhrála Českého lva za nejlepší herečku ve vedlejší roli. Super.cz

„Je to krásný pocit, mám z toho velikou radost a vážím si toho. Myslela jsem na to, jak jsem dojatá, že mohu být součástí této komunity. Je to pro mě splněný sen a jsem upřímně šťastná, že se mi to splnilo,“ svěřila se herečka s prvními dojmy.

Ztvárnění role se neobešlo bez důkladné přípravy. A právě díky ní se Marta později dokázala s knihovnicí Terezou doslova sžít.

„Když člověk hraje člověka s konkrétní diagnózou, tak myslím, že to bez přípravy nejde. Alice Nellis (52) mi domluvila setkávání s psychiatričkou. Společně jsme se domlouvaly, jak se ta postava bude projevovat fyzicky a do jaké míry na ní bude nebo nebude ten Aspergerův syndrom vidět. Když ta podoba přišla, tak už to nebylo vůbec náročné, protože jsem přesně věděla, kdo Tereza je,“ vysvětlila Marta také s obdivem směrem k těm, kterým autismus jakkoliv zkřížil životní cestu.

„Setkala jsem se i s rodinami, které žijí s dětmi nebo sourozenci, kteří mají těžší formu autismu. Je to neskutečně těžké a obdivuji je za to, jak to zvládají. Je to téma, o kterém by se mělo v české společnosti víc mluvit. Společnosti se žije tak, jak se žije jejím nejslabším členům a myslím si, že lidé s autismem by od nás všech ještě nějakou tu větší podporu potřebovali,“ dodala Issová. ■