Eva Decastelo poprvé ve společnosti s fotografem Třeštíkem. Na Českém lvu vypadala božsky

Eva Decastelo poprvé na veřejnosti ruku v ruce s fotografem Tomášem Třeštíkem Super.cz

"Maminka je tady i se sestrou. My jsme jejich plus dva," prozradil Super.cz s úsměvem Tomáš Třeštík.

Oba se na galavečer pečlivě připravovali. "Já jsem si poprvé v životě nechal udělat oblek. Jsem nadšený. Potkal jsem na nějakém mejdanu kluky, kteří mají pánské krejčovství. A já potřeboval oblek na Lvy. Sedlo si to, stihlo se to a já mám pocit, že mi to sedí. Už to není jako v době tanečních, kdy jsem se v tom cítil jako blbec. Cítím se jako v džínách," upřesnil Třeštík.

Eva opět zvolila návrháře Miroslava Michaela Knota. "Obléká mě poslední tři roky. Mám pocit, že to dneska vyšlo," usmívá se Eva, které to neuvěřitelně slušelo i díky dokonalému účesu a make-upu.

"Dnes to vyčerpáme a už bude klid. Pak to zase necháme být," dodala s úsměvem s tím, že se zase dlouho nikam společně nevypraví. ■