Miss Sokolová už není sama. Sbalila o 25 let staršího českého miliardáře, který má tři dcery

Kateřina Sokolová má nového partnera. Ukázali se na udílení cen Český lev 2023. Super.cz

Jde o českého miliardáře, úspěšného podnikatele Martina Wichterleho. Zajímavostí také je, že jeho dedečkem byl Otto Wichterle, vědec a vynálezce kontaktních čoček. Sedmapadesátiletý podnikatel je otcem tří dcer.

"Seznámili nás společní přátelé, víc bych to nerada komentovala. Ani on si to nepřeje," řekla Super.cz Kateřina. "Jsem moc spokojená," prozradila kráska, která oblékla šaty od Tatiany Kovaříkové.

"Vůbec jsem jí do výběru nemluvila. Vystihla mě perfektně, byla to skvělá volba. Byly mi šité na míru," dodala Sokolová na udílení filmových cen. ■