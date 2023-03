Vítězka Českého lva Klára Melíšková neskrývala obrovskou radost: Oslava bez alkoholu, cenu si vystaví v kuchyni

Klára Melíšková získala Českého lva za svůj výkon v televizním projektu Podezření. Super.cz

„Mám z toho obrovskou radost. Celý příběh paní Hany je pro mě velmi hluboký a zásadní, takže mě to dojímá. Bylo to spojení emocí a euforie,“ svěřila Melíšková.

V minisérii Podezření hrála nepříliš oblíbenou zdravotní sestru, která je vyšetřována kvůli smrti pacientů. Jak na svůj herecký výkon zpětně kouká samotná Melíšková?

„Nedívám se na sebe ráda, ale vždy mě těší, když je tam moment, kdy zapomenu, že jsem to já a cítím to, co jsem do toho chtěla dát. Tady těch momentů bylo hodně,“ dodala herečka se slovy, že si sošku Českého lva vystaví v kuchyni a s přáteli tento úspěch oslaví podle svého gusta.

„Já moc neslavím, nepiju. Takže tady budu s kamarády, známými a budeme si povídat,“ uzavřela. ■