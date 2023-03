Pamatujete si na televizní legendu Jaroslavu Panýrkovou? Podívejte se, jak bezvadně vypadá krátce před 84. narozeninami

Jaroslava Panýrková má nejen stále stejný účes, ale i zářivé oči. Michaela Feuereislová

První, co nás na ni upoutá, kromě velice živých, zářivých očí, je legendární účes z krátkých vlasů, který jako by se za ta desetiletí nezměnil. Pamětníci si vybaví, že nosívala husté kadeře natupírované do výšky. Ikonický účes televizní hvězdy si nechávaly česat ženy, co neměly delší vlasy.

„Tenkrát to byla móda,“ říká s úsměvem Super.cz. Kdo jí ho dělal? „Za prvé jsem vlasatá a pak jsem typ, že když mi je někdo sympatický, tak se skamarádíme. A já se v televizi kamarádila s maskérkou Gustou, která emigrovala do Francie a tam pečovala o vizáž slavné herečky. Byla neobyčejně šikovná, líčila mě i česala.“

Zdobíval ji i drdol. „Já si ho nemohla rozpustit do dlouhých vlasů, když je spustím, tak mi zastavují sanitky. Vypadám v nich jak nemocná, protáhnou se mi tváře, spadnou oči, prostě dlouhé vlasy mít nemůžu.“ Asi měla nějaké prušácké předky, má ráda vystříhaný krk. Raději si vezme tři šály, aby ji nezábl.

„Být upravená mám vštípeno jako disciplínu z dětství, z domova,“ reaguje paní Jarka, když chválím její krásně upravené nehty s jemně růžovým lakem. Ještě prodlužují štíhlý tvar prstů. „To mám po mamince. Chodím do salonu kousek od bydliště, jsou šikovní.“

Žije s dcerou Kateřinou (62), které koupila byt. Převedla ho na ni, kdy nebyla ještě vdaná a nesla jméno otce, jímž byl ředitel Divadla Rokoko Darek Vostřel (✝63). Dcera pracovala jako aranžerka, později několik let v Divadle Spejbla a Hurvínka vodila psíka Žeryka. Pak se vdala, z manželství, které skončilo rozvodem, má syna Honzu (32).

Po rozvodu s druhým manželem se rozhodla Jaroslava prodat svůj družstevní byt 2+1, kousek od náměstí Budějovická na Praze 4 a odstěhovat se k dceři, aby vytvořili rodinu. Za peníze z prodeje nechala byt Kateřiny upravit. „Byl moc hezký, velké 3+1 s halou, lodžií, v prvním patře, ideální. Dneska s námi už Honza nebydlí, ale žije se svojí dívkou,“ svěřila Super.cz.

Vnuk má bakaláře na fakultě humanitních studií, ale dál si nechtěl dělat nějaký magisterský obor. „Je výborný angličtinář, překládá a učí angličtinu a informatiku na zdejší základní škole. Teď se začíná věnovat i oboru IT.“

Jarka o sobě s humorem říká, že se stará dceři o byt a stravu. „Bydlíme spolu a je to bezvadný. Ano, má takový mama hotel, ale úžasně si rozumíme. Ovšem neřídí auto, vůbec není po mně, já ano,“ říká se smíchem.

V poslední době potrápily moderátorskou legendu zdravotní obtíže, přesto neztrácí dobrou náladu. Obdivujeme její stále štíhlou postavu. Prý ji má danou geneticky, nikdy necvičila. Nechodí na masáže, ani na kosmetiku. Své kadeřnici je věrná 30 let.