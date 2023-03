Největší trapasy Českých lvů: Pády ze schodů, spodní prádlo i opilecké scény

Tohle jsou úsměvné okamžiky z Českých lvů. Foto: Super.cz / Profimedia.cz

Není se tedy čemu divit, že se každý rok postará několik hostů o pár peprných okamžiků či úsměvných trapasů. Celebrity často protančí své střevíčky, padají ze schodů a některým šťastlivcům se již podařilo rozbít i svou cenu Českého lva.

Je to už pár let, co si bývalá první dáma Dagmar Havlová (69) spletla dámské toalety s pánskými. Ač ji z vtipné situace zachránila Tereza Ramba (33), tak už neunikla fotografům, kteří stáli přímo na místě činu.

Několik umělců se setkalo i se situací, kdy je zřejmě zabolelo na srdci. Sice se jim podařilo dosáhnout kariérního úspěchu a získání ceny Českého lva, jenže tu přímo v den předávání také rozbili jako třeba herec Marek Daniel.

Vzít si jedny a ty samé šaty na dvě společenské události by mohl někdo brát jako faux pas. To ovšem neplatí pro herečku Jitku Čvančarovou (44), která na České lvy vynesla pompézní modrou róbu, ve které zaujala i na filmovém festivalu v Karlových Varech.

„Pořizovat si druhé šaty, zvláště v dnešní době, by mi přišlo jako absolutně marnotratné, takže recykluji,“ svěřila se herečka během předávání cen se slovy, že svou róbou dává také jasně najevo svou podporu Ukrajině, která se potýká s ruskou invazí. ■