Lele Ceterové ruply nervy na veřejnosti: Styď se, řvala na Kincla, který si rýpl do nevěry Karlose Vémoly

Lela Ceterová hájila svého manžela. Michaela Feuereislová

Do výměny názorů se prvně pustili Karlos Vémola (37) a Patrik Kincl, který se připravují na dlouho očekávaný zápas. Hádku vyvolal právě Karlos, který Patrika označil za uplakánka a otevřel i téma žalob. A tak si Kincl rýpl zpátky, a to rovnou do osobní úrovně.

„Ve finále, k té žalobě jsi mě nakonec přivedl sám tím, když žaluješ tu mladou žabku, se kterou chodíš na dvouminutová randíčka a ona přizná pravdu,“ vpálil Karlosovi.

Tohle téma se přirozeně nelíbilo přísedící Lele, která své soukromí chtěla bránit, a tak na Kincla křičela přes celou halu.

<br>

Lela se pustila do Patrika Kincla.

„Styď se Kincle za to, co říkáš. Že se nestydíš jako chlap říkat takové věci, hanba ti. Aby o tvé ženě říkali takové věci. Některé věci se neříkají, fuj. Styď se,“ řekla tak rázně, že se ji Karlos pokusil také slovně uklidnit.

„Klid, tohle si vyřešíme sami v květnu v O2 areně. Myslím si, že tohle jsou chlapský řeči, do kterých by neměly ženy zasahovat,“ dodal. Tečku tomu ale dal až Patrik Kincl, který se Lely zřejmě nechtěl nijak dotknout. „Proč tady na mě křičíš? Mně je tě ve finále líto,“ uzavřel. ■