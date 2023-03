Hledáte vhodný kolagen? Vyzkoušejte ten, který sbírá ocenění!

Začněte kolagen do těla doplňovat včas Foto: Shutterstock.com

Kolagen je látka, kterou tělo samo produkuje, ale od určitého věku je potřeba ji do těla doplňovat. Ideálně v hydrolyzované formě, která má lepší rozpustnost, vstřebatelnost a biologickou aktivitu. Přesně toto splňuje Woldohealth Kolagen, který je navíc obohacen o kyselinu hyaluronovou a biotin. A slavil úspěch i v redakci Proženy.cz.

Kolagen je druh proteinu a je základním stavebním prvkem v lidském těle. Jeho hlavní funkcí je být pojivem v kostech, šlachách, kloubech, svalové tkáni a pokožce. Můžeme si jej představit jako lepidlo pro celé naše tělo. Kolagen také ovlivňuje kvalitu naší pleti, vlasů, nehtů a zubů.

Kolagen si naše tělo dokáže vytvářet, pokud má dostatek potřebných živin. Ale postupem času se tato schopnost začne snižovat. Přibližně kolem 20. roku se produkce kolagenu zpomaluje a kolem 40. roku je pokles kolagenu v těle rychlejší, než jeho tvorba. Tento proces lze zpomalit konzumací potravin, které podporují přirozenou tvorbu kolagenu, nebo užíváním kolagenových doplňků.

Kosmetická hvězda



Woldohealth Kolagen s kyselinou hyaluronovou a biotinem získal cenu redakce Proženy.cz v anketě Kosmetické hvězdy. A není se čemu divit, díky své neutrální chuti a čistému složení má všestranné použití, a navíc neobsahuje žádná aditiva, jako jsou lepek, sója, laktóza nebo sladidla. Woldohealth Kolagen obsahuje 100% hovězí kolagen z volně pasoucího se skotu v Argentině s certifikací Halal. Halal jsou potraviny, které jsou kontrolovány, zda neobsahují rizikovou příměs, a následně jsou certifikovány.

A proč právě kombinace kolagenu s kyselinou hyaluronovu a biotinem? Kyselina hyaluronová má stejně jako kolagen příznivý účinek na pokožku, nehty, vlasy, klouby a pohybový aparát. Při kombinaci těchto dvou látek se jejich účinek zvyšuje. Biotin je důležitý pro růst a obnovu buněk a tkání.

Účinky Woldohealth Kolagenu s kyselinou hyaluronovou a biotinem na tělo:

Podporuje správnou funkci kloubů.

Zvyšuje elasticitu pokožky.

Pomáhá zlepšovat kondici střev.

Pomáhá zlepšení funkce paměti.

Pomáhá snižovat hladinu cholesterolu.

Detoxikuje tělo a podporuje správnou funkci jater.

Podporuje růst vlasů a zpevňuje nehty.

Doplňujte do organismu pravidelně kolagen, vaše tělo vám za to bude vděčné FOTO: Shutterstock.com

V čem se kolagen přirozeně nachází



Existuje až 28 různých typů kolagenu, které se liší svým složením, funkcí i strukturou. Mezi nejdůležitější patří typy I, II a III. Kolagen zvyšuje elasticitu pokožky, nehtů a vlasů, které také chrání před vnějšími vlivy a podporuje jejich růst a hustotu. Udržuje správnou funkci kloubů, zlepšuje kondici střev, pomáhá předcházet Alzheimerově chorobě, zlepšuje fungování paměti, snižuje hladinu cholesterolu, udržuje zdraví srdce, zvyšuje hustotu kostí, detoxikuje naše tělo a podporuje funkci jater. Mezi potravinové zdroje kolagenu patří vajíčka, batáty, ryby, vývar z kostí, zelená zelenina bohatá na vitamin C.

Pokud je kolagenu málo



Mezi příznaky nedostatku kolagenu patří zácpa, průjem, únava, nedostatek živin a oslabený imunitní systém. Kolagen tvoří stěny krevních cév, které jsou kvůli úbytku kolagenu méně schopné regulovat průtok krve. Přerušení průtoku krve může vyvolat příznaky, jako jsou bolest na hrudi, závratě, únavu a časté bolesti hlavy.

Kyselina hyaluronová

Existují tři formy kyseliny hyaluronové – nízkomolekulární, středněmolekulární a vysokomolekulární. Doporučená je kombinace mezi nízkomolekulární a středněmolekulární (přibližně kolem 600 kDa), protože molekuly jsou schopny projít jak klouby, tak pokožkou. Woldohealth Kolagen obsahuje kyselinu hyaluronovou o molekulární velikosti 500–700 kDa.

Biotin

Biotin patří do skupiny vitaminů B. Woldohealth Kolagen obsahuje formu D-biotinu, která je přirozeně se vyskytující, plně biologicky aktivní a tělem nejlépe vstřebatelná. Účinky biotinu jsou známé zejména v oblasti krásy, protože přispívá k udržení zdravých vlasů a zářivé pleti. Jeho nedostatek může vyvolat negativní změny týkající se pokožky a nervové soustavy, jako je zhoršení kvality vlasů, vyrážka nebo chronická únava. Potravinové zdroje biotinu jsou žloutky, hovězí maso, sója, ořechy, obiloviny, mléko, kvasnice, játra.

Výsledky už za několik týdnů



V jedné doporučené dávce (10 g) Woldohealth Kolagenu vaše tělo obdrží 9 699,96 mg 100% hovězího kolagenu, 300 mg kyseliny hyaluronové a 40 µg biotinu. Dávkování je snadné díky uzavíratelnému obalu a přiložené odměrné lžíci. Doporučuje se užívat s jídlem a zařadit do jídelníčku potraviny bohaté na vitamin C pro podporu tvorby kolagenu a pozitivních účinků na lidské tělo. Viditelné výsledky by se měly dostavit přibližně po 3 až 4 týdnech pravidelného užívání. ■