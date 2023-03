Tak tady slovo underboob už trochu ztrácí význam. Španělská umělkyně na předávání cen odhalila skoro celá ňadra

Rosalía Profimedia.cz

Španělská zpěvačka, skladatelka a producentka během galevečera Billboard Women in Music Awards přebrala cenu za nejlepší producentku roku a svou děkovnou řečí povzbudila ženy, aby se více věnovaly tomuto oboru. Zároveň ovšem přiznala, že realita práce ve studiu není jednoduchá.

„Práce producenta je práce ve stínu. Není to moc zábavné. Kdokoliv vám řekne něco jiného, lže. Je to patnáct hodin denně, možná i nonstop práce na zvuku. Je to láska, možná posedlost, co vás drží v malé místnosti bez oken, když všichni, které znáte, jsou už doma," uvedla umělkyně, která ve svém životě spolupracovala například s Pharrellem Williamsem nebo Travisem Scottem.

A právě na slavnostní předávání cen umělkyně oblékla v současné době velmi oblíbený model, který se skládá z kalhotek, průsvitné kombinézy a o něco méně průhledného vršku, který ale díky zkrácené délce vytvoří takzvaný efekt underboob. Tak se podívejte do naší galerie, jak to Rosalíi slušelo. ■