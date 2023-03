Dcera Jandové a Merty před Superlovem: Zahrála bych si proti Vševědovi, ale ten by mě rozdrtil

Lovkyni Viktorii Mertovou alias Belladonnu uvidíme v Superlovu. TV Nova

Služebně je mezi ostatními kolegy lovci v televizní soutěži nejmladší. Před rokem a půl, kdy se do pořadu Na lovu hlásila, by si na Superlov, který uvidí diváci dnes poprvé, nepomyslela. A jaký to byl pro Viktorii Mertovou zážitek?

„Skvělý! Natáčeli jsme v Bratislavě, celý víkend. Přišlo mi to v dobrém, nostalgickém smyslu jako škola v přírodě. Úžasná atmosféra i to, že nás bylo všech pět a už jsme zároveň i kamarádi. Opravdu moc příjemné, ohromně mě to bavilo,“ řekla Super.cz lovkyně, jejíž přezdívka vznikla podle jedovaté rostliny rulíka zlomocného, krásné, ale nebezpečné kytky.

Kdyby měla stát proti pěti lovcům jako soutěžící, šla by do toho? Před rokem a půl, kdy se do soutěže hlásila, by si prý na Superlov nevěřila. „Teď když jsem ho zažila a viděla, že lidé mají šanci vyhrát a částky jsou skutečně vyšší, tak bych se přihlásila. Stojí za to si Superlov vyzkoušet.“

Soutěž má trošku jiná pravidla, soutěžící si na otázkách A, B a C sám nahraje určité množství peněz od 5000 do 25 000 korun a s tím vchází do hry. „Od nás dostane nabídky, může hrát proti dvěma až pěti lovcům. Když zvolí menší počet, tak hraje o sumu, co si nahrál v prvním kole. S vyšším počtem lovců se částka dramaticky zvyšuje. Může hrát i o milion.“

Zajímalo nás, když někdo z lovců odpověděl špatně, jestli mu to druzí neměli za zlé? „Jsme si vědomi, že je snadné se splést a je to náročné. Nezlobíme se, ale párkrát nám tam ulítl takový pohled. Jednou za čas se někdo spletl a my se na něho podívali, nevědomky s takovým tím: Jéžismarjá!“

Se kterým z lovců by si to rozdala, kdyby byli na opačné straně? „S kterýmkoliv z nich, myslím si, že by mě to hrozně bavilo proti nim hrát. Určitě bych si ráda zahrála proti Vševědovi, ale ten by mě rozdrtil,“ směje se.

Viktorce (31), starší dceři herečky, zpěvačky a moderátorky Zory Jandové (64) a muzikanta Zdenka Merty (71), která přednáší dějiny USA na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, začal semestr. Kromě toho natáčí soutěž Na lovu.

„Teď jsme všichni tři nemocní, bereme antibiotika,“ říká a pokašlává. A kdo se o rodinku s malou dcerkou Magdalenou stará? „No, to je dobrá otázka. Snad už to bude lepší, prostě jsme si vyžrali to, co většina rodin. zejména s malými dětmi,“ vysvětlila Super.cz Mertová. ■