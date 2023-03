Nová láska na obzoru? Charlotte Štiková se ukázala ve společnosti fešného muže

Charlotte Štiková vyrazila do společnosti s fešným mužem. Profimedia.cz

„Je to poprvé v životě, co se mi to podařilo. Trápila jsem se s tím už od malička a jsem velmi ráda, že se mi to podařilo a že si tu váhu držím. Víc už hubnout nechci, takhle jsem spokojená,“ svěřila se nedávno pro Super.cz.

A zdá se, že je půvabná blondýnka šťastná i co se týče vztahů. Už před nějakou dobou se rozešla se svým bývalým přítelem, se kterým byla pět let. Ještě minulý rok nám prozradila, že nový vztah nehledá. „Nikoho nehledám, ale mám randíčkové období, že se prostě bavím,“ řekla.

Avšak je možné, že randíčka již posunula do jiného levelu. Charlotte se totiž ukázala ve společnosti s pánským doprovodem.

Přišli spolu na slavnostní premiéru snímku Zatmění, kde se dokonce ochotně vyfotili. Zda jde ovšem skutečně o partnera, či pouze kamaráda, není jasné. Na dotaz nám Charlotte do vydání článku nereagovala. ■