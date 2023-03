Tohle se Gabriele Gašpárové líbit nebude! Intimnosti Pítra a Andrey Bezděkové se rozjely v Survivoru naplno

Martin chtěl do kmene Andrejku. Martin alias Kulhy mu řekl, ze už ji má Pítr TV Nova

Martin Kulhánek, který vyhrál první řadu Love Islandu, to prozradil i v druhém kmeni Rebelů, kam se přesunul. "Dozvěděl jsem se od Martina Kulhánka, že ona se tam s tím Pítrem objímala. A dokonce, že odcházeli na nějaký čas do džungle, že je nebylo vidět. A vrátili se po hodině, po dvou. Nevím, co na to ta jeho přítelkyně Gábina, až to uvidí v televizi, to bude mít doma pořádný průser," prozradil Martin Konečný z kmene Rebelů.

"Martin nám říkal, že Andrejka s Pítrem spolu měli nějaký vztah, tak zřejmě se k tomu vrátili a proč by si nedopřáli i intimní chvíle," dodal jehovista Martin.

Co na to říká Havránkova přítelkyně Gabriela Gášpárová je otázkou. Ta s přáteli odletěla na dovolenou na zaoceánskou loď, se kterou objíždí karibské ostrovy. ■