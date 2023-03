Nikol Švantnerová se pochlubila bříškem v 9. měsíci: Nahoře má 12 kilo a odpočítává dny do porodu

Nikol Švantnerová Foto: Se souhlasem N. Švantnerové

„Jsem vděčná za to, jaké jsem těhotenství měla, že mi dovolilo fungovat a vlastně jsem si ho užívala. Ano, taky tu byly ze začátku měsíce, kdy mi bylo špatně, ale spíše jsem si celkově musela zvyknout na to, že tělo funguje jinak. Naučila jsem se poslouchat své tělo a jeho potřeby, i když při mé aktivní povaze mi to někdy dělalo problém a stále trochu dělá,“ svěřila se kráska, která už má doma na příchod dcerky vše připravené.

„Kočárek, výbavičku, pokojíček. Vše máme. Chtěla jsem to co nejdřív, abych si ke konci mohla už dát nohy nahoru a odpočívat,“ svěřila se Super.cz modelka. V těhotenství se modelka, která se normálně chlubí dokonale vysportovanou figurou, neomezovala.

„V těhotenství jsem zatím přibrala 12 kg a poslední dny, týdny už jsou náročné, ale i to k tomu patří, nicméně nikdy jsem svoji postavu neměla raději a ten pupík mi na jednu stranu bude chybět, ne teda když si oblíkám ponožky. Nejvíce se těším na to, až tu bude malá s námi,“ dodala modelka a předvedla svou figuru jen v prádle. ■