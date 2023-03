Fantom dělá hezká těla. Marian Vojtko svlékl do plavek nejen sebe, ale i půvabnou přítelkyni

Marian Vojtko s přítelkyní na dovolené v Dubaji Foto: Se souhlasem M. Vojtka

Zpěvák Marian Vojtko (49) utekl za teplem do prosluněné Dubaje, kde si užívá zaslouženou dovolenou. Společně s ním vyrazila do Spojených arabských emirátů také jeho přítelkyně Helena, jež po boku Mariana zapózovala v plavkách. A protože je štíhlá jako proutek, připadá si vedle ní Vojtko přece jen vypasenější, což i sebekriticky přiznal.

„No, když koukám na ty fotky, je tu teplo, je tu hezky a je tu vynikající jídlo, což je po pěti dnech pobytu vidět,“ připustil, ač trochu přehání, protože Fantom opery, kde hraje hlavní roli, určitě dělá hezká těla.

„Dovolená je o tom si vše dovolit, ne?“ nelámal si nakonec s postavou hlavu Vojtko, jenž brzy oslaví padesátiny, a to už je přece jenom životní milník.

Fantom opery je pro Mariana Vojtka osudovým muzikálem, představení se mají hrát až do června, ale Marian by klidně hrál i dál. „Tak kdo ví, jestli budu hrát Fantoma ještě v sedmdesáti, jak budu vypadat. A nebudu lhát, rád bych ho hrál co nejdéle, protože je to skvostné představení a mám ho nejraději ze všech, ve kterých hraju,“ řekl Super.cz zpěvák, jenž se po dovolené vrátí na muzikálová prkna nabitý energií. ■