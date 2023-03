Obávaná lovkyně Belladonna popsala, jak to má s popularitou: Jedna ze soutěžících od ní chtěla nalíčit

Viktorie Mertová TV Nova

Ani několik měsíců potom, co se pravidelně ukazuje na obrazovce, se však interakce s neznámými lidmi na ulici nemusí bát. „Ještě se mi nestalo, že by mě někdo poznal na ulici. Nebo mi to minimálně neřekl,“ prozradila Viktorie. „Dokonce se mi při natáčení stalo, že mě nepoznala jedna soutěžící a zeptala se mě, jestli ji nalíčím,“ řekla se smíchem Belladonna, která se se svými kolegy objeví v novém formátu pořadu s názvem Superlov.

„Je nás tam všech pět lovců. Musíme se soustředit na více věcí, musíme se mezi sebou zkoordinovat. Trénovali jsme trochu. Je to o rychlosti, nemůžeme na sebe moc pomrkávat a dávat si signály. Na to v Superlovu není vůbec čas,“ svěřila se k natáčení super verze pořadu, která poběží na obrazovkách už 4. března Belladonna, která připouští, že je testování svých znalostí podrobována každý den.

„Kvízové otázky mi dávají kolegové v práci a kamarádi. Přijdu do práce a oni mi říkají, mám pro tebe další kvízovou otázku,“ dodala Belladonna. ■