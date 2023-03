Kalkulátor ze soutěže Na lovu promluvil o přítelkyni: Plánuje se po více než 20 letech vztahu oženit?

Kalkulátor Jakub Kvášovský TV Nova

V soukromém životě totiž jeho srdce patří už přes 20 let jediné ženě, k veselce však dosud nedošlo. „Už jsme spolu 22 let. A už asi ne, to už asi řešit nebudeme, na tenhle vztah jsme si zvykli, nemáme mezi sebou problémy, vše klape a myslím, že už jsme na to možná i staří,“ řekl Kalkulátor k tomu, zda plánuje se svou partnerkou svatbu.

Svůj život musel kvůli natáčení přizpůsobit, do pozadí šly především koníčky a příliš času netrávil Kalkulátor doma ani nyní, kdy se svými kolegy natáčel Superlov, což bude super verze vědomostní soutěže. V novém pořadu bude vždy jeden soutěžící bojovat se dvěma až pěti lovci až o milion korun. A natáčení tentokrát probíhalo místo Prahy v Bratislavě.

„Je to náročné na čas. Je to jeden měsíc natáčení, neplacené volno ve škole jsem musel vzít jednou, jinak mě to ve škole neomezilo, neodpočinu si,“ svěřil se Kalkulátor, který si novou verzi pořadu, jež poběží na obrazovkách již 4. března, užívá.

„Diváci se mohou těšit i na mnoho zajímavých otázek a odpovědí. Oproti běžnému Na lovu to bude víc akční, budou se přehazovat otázky z jedné strany na druhou. Soutěžící bude mít časovou výhodu a bude hrát o větší peníze. Bude to fakt napínavé,“ dodal představitel Kalkulátora. ■