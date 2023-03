Opuchlá Dáda Patrasová na obrazovkách Víkendové Snídaně? Diváci nechápou a vedení televize je prý vzteky bez sebe

Dáda Patrasová se po delší době objevila na televizních obrazovkách. Foto: Super.cz/TV Nova

Situaci zachraňovali moderátoři Miluše Bittnerová a Pavel Svoboda, kteří herečce kladli dotazy týkající se jejích filmů a pak se snažili mluvit zejména oni. Dády se během rozhovoru začali mimo jiné ptát na lechtivé scénky z filmu Vrchní, prchni!

„Ono se to připravovalo dlouho, takže stud nebyl. Ale půlka štábu se vyhnala pryč,“ odpověděla Dáda. Kolik jí v té době bylo let, si ale herečka nevzpomněla, stejně jako na další detaily z filmů, kde hrála.

Diváci se v diskusích na sociálních sítích ptali na to, proč na Nově vůbec Dádu do pořadu zvali, když evidentně nebyla vůbec ve formě. A to samé řešila i samotná televize. „Vedení televize je vzteky bez sebe. Jedná se totiž o formát, na který se dívá celá rodina včetně dětí. Určitě není vhodné podobné stavy ukazovat jako standard,“ citoval Blesk svůj zdroj z Novy s tím, že v takovém stavu neměla být Patrasová vůbec puštěna na obrazovku.

Navíc prý do poslední chvíle nebylo jasné, zda se herečka dostaví, což by narušilo celý koncept pořadu. Patrasová přitom v posledních měsících do společnosti vůbec nechodí, natož do přímého televizního přenosu.

Její manžel Felix Slováček se relativně nedávno nechal slyšet, že by Dádu kvůli problémům s alkoholem nejraději zbavil svéprávnosti, což prý ale nejde. Samotná Dáda na to pak tehdy Super.cz krátce sdělila, že má její manžel jen potřebu, aby se o něm psalo. Slováček tak nyní raději stav své manželky nekomentuje. ■