Spěchala, tak se zamaskovala hučkou. Takhle vypadá Saskia Burešová, když nemá čas na velké úpravy zevnějšku

Saskia Burešová prozradila, co ji aktuálně dělá nejvíce šťastnou Super.cz

Saskia Burešová (76) je nejdéle působící tváří televizní obrazovky. Do Československé televize nastoupila v roce 1967 a od té doby ji stále v televizi vídáme. A když potkáte Saskii osobně, hned si všimnete její dobré nálady a optimismu. Kde tedy paní Burešová bere tolik energie?

„Nejčastěji z přírody, ale příroda teď moc není v zimě, tak se snažím nějak z knih, když je mi ouvej, tak si otevřu knížku. To je pro mě úžasná záležitost. Já denně čtu, před spaním, protože dřív nemám čas a už mi zas dochází knížky, takže to je pro mě zdroj inspirace, dobré nálady a optimismu do života,“ svěřila se Super.cz.

Dnes již legendární hlasatelka a moderátorka se objevila na renesanční výstavě v pražském Mánesu a moc jí to slušelo. Přemýšlela dlouho, jaký outfit zvolit? „Vůbec ne, já jsem pospíchala, měla jsem nějakou práci, tak jsem si řekla, že se musím zamaskovat, šoupnu si hučku a bude to,“ smála se.

A když se řekne renesance, co si paní Saskia vybaví? „Krásu, nádhernou, starou, která snad ještě není doceněná a které si strašně vážím a jsem ráda, že vůbec byla,“ dodala v našem rozhovoru. ■