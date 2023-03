Musel si prosekat díru v ledu: Lucie Vondráčková okomentovala zálibu svého partnera. Ji prý nezláká

Lucie Vondráčková na rozdíl od svého přítele nezačne s otužováním. Super.cz

„Musel si prosekat díru v ledu, aby se tam vůbec dostal,“ popsala Super.cz situaci Lucka, která ho se syny Matyášem a Adamem povzbuzovala.

Více se ale zapojit nehodlala a nehodlá. „Mně je zima všude. Takže ještě chodit do nějaký studený vody, to tedy rozhodně ne,“ doplnila se smíchem herečka. Zdeněk si tak musí počkat na léto, aby s ním Lucka do vody na své zahradě vlezla. ■