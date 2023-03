Co na ni říkáte? Lucie Vondráčková šokovala svým novým účesem

Lucie Vondráčková zazářila s novým účesem. Co na změnu říkáte vy? Super.cz

„Děkuji, to mám kvůli nové roli, takže jsem se musela trošku změnit. Ale o jakou roli jde, to ještě nesmím říkat,“ řekla nadšeně Lucka pro Super.cz.

Nutno podotknout, že v kombinaci s přesně padnoucím kostýmkem herečka mezi lidmi zářila. „Teď hodně dělám divadlo, točím a připravuji v Bratislavě novou desku. Takže teď to mám úplně všechno dohromady, všechno se to sešlo,“ vysvětlila Lucka, co všechno aktuálně dělá.

Výstavu renesančních děl si opravdu užila, protože jí je toto téma velmi blízké. „Mně se stýská po Florencii a stýská se mi po Itálii. Také se mi stýská po studiu na vysoké škole, kde jsme se hodně s panem profesorem Dvořákem historií zabývali,“ dodala v rozhovoru Lucie Vondráčková. ■