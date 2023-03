Promluvila o zpackaných plastikách! Lela Ceterová končí s umělostí a bere zpátečku. Co na to milovník silikonu Karlos?

Lela Ceterová mění image Super.cz

"Styl elegance se mi líbí, cítím se v něm skvěle. Stará Lela nadobro odešla, já už jiná nebudu. Budu ubírat. Mám ještě něco, co potřebuju spravit. Potřebuju spravit věci, které se nepovedly. Všem ženám radím, aby si pečlivě vybíraly doktory, ke kterým půjdou," řekla Super.cz Lela.

"Teď naposledy jsem byla na zákroku, kdy mi odstraňovali laserem jizvy po operaci nosu,"prozradila Ceterová, kterou právě nepovedená plastika nosu dlouho trápila a proto absolvovala v zahraničí reoperaci.

Co na to Karlos Vémola, který se netají tím, že čím více, tím lépe? "Myslím si, že i jemu se to začalo líbit. Dostává se do věku, kdy se na věci začíná dívat jinak," krčí rameny influencerka. A co kdyby chtěl, aby zase šlápla na plyn?

"U mě už by nepochodil. Každá žena se vyvíjí, Je mi 33 let, vybrala jsem si tuto cestu a jsem spokojená," dodala Lela. ■