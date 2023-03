Vysmátí jen naoko? Harry s Meghan vyrazili na rande. Kvůli nucenému stěhování z královského sídla ale prý pěkně zuří

Vévoda s vévodkyní ze Sussexu vyrazili do soukromého klubu jen pro VIP členy. Profimedia.cz

Vévoda s vévodkyní ze Sussexu ve středu večer zavítali do soukromého klubu San Vincente Bungalows v Los Angeles, které je přístupné pouze klientům za roční členství v ceně 4200 dolarů, což je v přepočtu zhruba 93 tisíc korun. Manželé se usmívali od ucha k uchu a na pohled překypovali dobrou náladou. Mezi slavné hosty, kteří sem chodí, patří například Sandra Bullock, Kirsten Dunst, Kaia Gerber či Hailey Bieber.

Podle jejich společného přítele ale dvojice po ‚vyhnání‘ z jejich britského domova zuří a považují to za ‚konečný a velmi krutý trest‘ ze strany krále.

„Je to, jako by je rodina chtěla nadobro odstřihnout. Harry a Meghan mají čas vystěhovat se do začátku léta. Zpočátku dostali jen pár týdnů, ale teď mají mít čas aspoň do korunovace,“ sdělil zdroj z jejich okolí královskému reportérovi Omidu Scobiemu.

Meghan na večerní schůzku s manželem zvolila elegantní béžový kabát Carolina Herrera v ceně 36 tisíc korun, který doplnila o kožené kalhoty a lodičky na podpatku s malou koženou kabelkou, obojí z dílny Dior. Při vystupování z černého SUV ji doprovázel udatný bodyguard, který jí v nepříznivém počasí nad hlavou držel deštník. Harry pojal rande o něco sportovněji, vsadil na tmavé džíny, mokasíny a tvídové sako. ■