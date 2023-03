Takhle vypadá 6 měsíců po porodu: Moderátorka ukázala ploché bříško po narození druhé dcery

Marta Dřímal Ondráčková Foto: Se souhlasem M. Ondráčkové

„Svoje tělo rozmazluju, jím kvalitní zdroje energie pro svaly i mozek. Co mi aktuálně nedá jídlo, doplním,“ svěřila se dvojnásobná maminka. „Energii a schopnost myslet bez kojící mlhy v hlavě mám díky houbám dlouhověkosti. Zdravé trávení podporuju vodním kefírem, klouby mě nebolí, protože kolagen a po tom všem dokáže moje tělo relaxovat díky magnéziu,“ svěřila se Marta, která o sebe začala dbát hned po porodu.

Bývalá moderátorka rodila doma a u porodu jí asistoval její manžel Jakub. „Byl to rychlý porod, takže jsme měli porodní asistentku jen na telefonu. Domácí porod jsme měli i v plánu, chtěla jsem to jinak než poprvé,” řekla Super.cz Marta, která vyhledává alternativní metody. „Kapsle z placenty od mé duly bych brala klidně do konce života,“ svěřila se bývalá moderátorka Snídaně s Novou, která po druhém porodu vypadá fantasticky. ■