Novinky v léčbě Bruce Willise trpícího demencí. Jeho manželka pro něj sehnala tu nejlepší pomoc, slova o pokroku

Bruce Willis Profimedia.cz

Diagnóza frontotemporální demence sice byla pro rodinu velkou ranou, zároveň si ale jeho nejbližší také oddychli, protože v té chvíli konečně věděli, jak se o herce mohou starat. Mezi projevy nemoci patří například ztráta sebekontroly, hygienických návyků nebo emoční poruchy, které si prý pacient ani nemusí uvědomovat.

Emma Heming Willis sdílela fotku se specialistkou na demenci.

Hercova milující manželka Emma tak hned začala shánět tu nejlepší péči a nyní na sociální síti uveřejnila fotku se specialistkou právě na demenci, která rodině velmi pomohla. „Jsem vděčná, že jsem mohla pracovat s Teepou Snow, která obohatila mé znalosti v léčbě demence. Je to milující, soucitná a zkušená specialistka v tomto oboru, která má velkou empatii. Je to dar,“ napsala hercova manželka.

Vzápětí Emmu naopak pochválila i samotná specialistka. „Odvedla naprosto pozoruhodnou práci při poskytování podpory Bruceovi, protože jeho schopnosti se změnily a on dostává přesně to, co potřebuje, aby mohl dobře žít. Frontotemporání demence není nikdy snadná, ale se správným přístupem a podporou je skutečně možné dál žít.“

Že je Teepa Snow skutečně dobrou specialistkou, pak potvrdili i někteří fanoušci, kteří si její práci také nemohou vynachválit. Je tak jasné, že Bruce Willis dostává tu nejlepší péči, a díky ní si tak snad bude moci dál alespoň v rámci možností užívat života. ■