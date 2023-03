Mají u něj dámy šanci? Robert Urban se z otázek na přítelkyni s úsměvem vykrucuje a fanynky vyzval k akci

Robert Urban Super.cz

„Nechci, aby to vyznělo nabubřele, ale ZOO může za spoustu hezkých věcí i za nárůst fanoušků a podepisuje se na spoustě hezkých věcí, které mě nyní potkávají,“ svěřil se nedávno Robert, který si však informaci o tom, zda je aktuálně zadaný, nechává pro sebe.

„Nechávám si to pro sebe, ať jsem trochu tajemný. Fanynky mohou dělat, co chtějí, pokud chtějí,“ řekl s úsměvem herec, kterého jsme potkali na castingu do muzikálu Troja v Divadle Broadway, kde už působí. „Je mi dobře v Divadle Broadway, to je pravda, tak uvidíme, zda vyjde role v dalším muzikálu. Já konkurzy nemám moc rád, roztřesená kolena a hlas. Je to nepříjemná a nekomfortní situace, ale holt patří k práci,“ dodal Robert Urban. ■