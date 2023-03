Bývalá členka nejslavnější české dívčí kapely žije s chronickou nemocí trávicího ústrojí. Bála se, aby neměla vývod

Klára Kolomazníková Česká televize

Zpěvačka Klára Kolomazníková začínala se skupinou Holki, se kterou do roku 2003 plnila titulní stránky časopisů, následně se pustila do sólové dráhy. V soukromí tolik štěstí neměla. Otec její dcery ji vehnal do vleklých finančních problémů a stresů, které vyústily v nevyléčitelnou nemoc.

„Po třech měsících vztahu jsem otěhotněla, byla jsem šťastná a jsem do dnes, že ji mám, ale bylo to asi rychlé a už jsem v té době věděla, že to asi nebude ten pravý partner pro život. Záhy jsem zjistila, že je to manipulátor a že některé věci nejsou tak, jak říká. Byly to hlavně finance,“ svěřila se Klára Kolomazníková, které problémy s partnerem začaly poškozovat také kariéru.

„Já jsem se styděla, jakého partnera mám vedle sebe, v té době jsem se stáhla do ulity. Místo toho, abych si užívala těhotenství, řešila jsem opravdu nepříjemné věci. Hádky, psychické tlaky a po jedné velké hádce jsem tenkrát jako těhotná skončila v nemocnici,“ svěřila se Klára, která před koncem roku 2011 porodila dceru Valerii, partner ji brzy nato opustil.

„Já jsem byla šťastná, že odešel,“ řekla zpěvačka, ze které se stala matka samoživitelka. Psychicky těžké období se začalo projevovat také na jejím těle. Několik let trvalo, než lékaři přišli na to, že trpí Crohnovou chorobou. Musela nakonec podstoupit i operaci střev. „Jednou za čas mě bolelo břicho, byly to bolesti, které se střídaly. Občas jemné křeče, potom to vygradovalo a skončila jsem v nemocnici s obrovskými bolestmi břicha. Kolem roku 2016 se to stupňovalo,“ prozradila Klára v pořadu 13. komnata.

„Bolesti a problémy gradovaly, nebyla jsem ani schopná vylézt z postele,“ řekla Kolomazníková, která měla následně problémy i s příjímáním potravy, nakonec vůbec nejedla a pila speciální nápoje. Byla nucena upravit jídelníček, podstupuje velmi nákladnou biologickou léčbu, která ovšem jako jediná funguje. Po operaci střev se však stále musí hlídat.

„Bála jsem se, abych neměla vývod. Tohle může na psychice také zanechat šrám,“ řekla Klára Kolomazníková. Výrazněji zhubla a dnes si musí dávat velký pozor, co a kdy sní. Věří, že po absolvování léčby se její zdravotní stav upraví do stabilizované formy. A co by jejímu zdraví, včetně psychického, rozhodně prospělo, je, kdyby se objevil konečně ten pravý partner. ■