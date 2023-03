Šok i slzy u Výměny manželek. Neznalost hodin i odhalení těhotenství

Fanoušci Výměny manželek byli tentokrát z mnoha věcí překvapení. TV Nova

Ve Výměně manželek se tentokrát ukázal i známý pár, a to influencerka Angie se svým partnerem Josefem Kůrkou, který aktuálně soutěží v reality show Survivor.

Avšak právě z Výměny manželek si partneři odnesli životní vzpomínky. Angie se v náhradní rodině dozvěděla, že je těhotná, a o svém stavu později mezi osmi očima informovala i svého Pepu, kterého tahle informace přirozeně překvapila. Nějakou dobu pár totiž netušil, zda si miminko vůbec nechají.

"Myslím, že z toho byl hodně nervózní a překvapený. Doma jsme se trochu pohádali, ale ten druhý den říkal, že to je fakt skvělé a že je šťastný," svěřila se Angie pro televizi Nova po nějakém čase.

Krásná budoucí maminka později redakci Super.cz prozradila, že čeká chlapečka. O čemž se Pepa zase dozvěděl skrze dopis, který získal díky jedné z výhod v Survivoru. Influencerka se také svěřila, že se syn bude jmenovat Rafael.

I pro diváky byla Výměna manželek překvapením. Tentokrát se zde totiž nepromítly žádné bizarní dramatické chvíle. Přesto je pár věcí překvapilo, třeba, že Angie neumí ručičkové hodiny.

„Že neumí hodiny podle ručiček, protože chyběla ve škole, je teda mazec,“ uvedla jedna z divaček. „Bohužel, plno mladých lidí dnes neumí normální hodiny,“ upozornila další.

„Tenhle díl byl snad úplně nejlepší ze všech. Žádné drama a plno pohody se super lidmi. Někdo neumí hodiny a někdo počítat. No a co. Nikdo není úplně dokonalý. Bylo to fajn,“ uvedla fanynka Výměny manželek.

„Když viděla krocany, tak to byly velké slepice. První Výměna manželek, u které jsem brečela smíchy," dodala další. ■