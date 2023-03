Příčina úmrtí syna bývalého šéfa Novy Vladimíra Železného odtajněna. Zemřel na rakovinu žaludku

David Železný zemřel na rakovinu žaludku. Foto: ČTK / Erben Eduard

Od té chvíle se spekulovalo, co bylo přesnou příčinou jeho úmrtí. Mlčení dnes prolomil bývalý učitel zesnulého Davida, houslista Alexander Shonert. „V úterý na rakovinu žaludku zemřel můj žák David Železný, syn bývalého senátora Vladimíra Železného. Jako sponzor mě chtěl pozvat na houslové semináře a mistrovské kurzy v Čechách, a to by mne mohlo hodně posunout v mé pedagogické kariéře v Praze. Jen nejdřív tomu zabránila karanténa a covid a teď smrt. Jak je život křehký.“

David Železný tak zemřel na stejné onemocnění jako jeho maminka, publicistka Marta Davouze. Ta kvůli rakovině jater musela podstoupit dvě operace. S rakovinou bojovala 9 let, a nakonec jí v roce 2018 podlehla. Bratrem zesnulého je známý moderátor České televize Jakub Železný. ■