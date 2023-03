Jeho seriálovou partnerku známe, o soukromí Stanislav Majer zásadně mlčí. Proč?

Stanislav Majer v novém seriálu Zákony vlka FTV Prima

Majer si zahraje někdejšího trestance, který se dílem náhody dokáže zbavit identity a začít nový život jako policista. Ocitne se v zapadlé vesnici v pohraničí, s níž jej spojuje osudový vztah i nedořešené záležitosti z minulosti.

„Moje postava se jmenuje Robert. Je to dost přímočarý člověk, v určitých situacích asi hodně chladnokrevně uvažující, ale zároveň si myslím, že je svým způsobem citlivý. Okolnosti ho vrhly do samotářského způsobu života, se kterým se docela pere. On sice koná dobro, zdánlivě vyšetřuje případy, ale současně tím sleduje svoje cíle,“ popsal svou roli Majer.

Hlavní ženskou postavu, Sáru, ztvárnila Linda Rybová (47). „Sára je Robertův celoživotní parťák od dětství, oba opustili rodiče. Robert ji od sebe naivním činem odehnal, a tím rozdal karty. Ona začala žít jiný život, čímž se jejich vztah stává i po letech komplikovaným,“ uvedl herec s tím, že diváka čeká love story.

V rámci té jej čekaly i milostné scény. „Není nic nepříjemnějšího než hrát opilého a sex. Kouká na vás při tom polovina štábu. Ale pokud to točíte s někým, kdo je vám blízký, ten ostych není tak velký. A co si budeme namlouvat, herci jsou ryzí prostitutky,“ smál se Majer.

Zatímco o svých profesních partnerkách povypráví rád, soukromí si bedlivě střeží, nikdy například veřejně nepředstavil žádnou ženu. Proč? „Možná proto, že můj život je tak temný, že to nechcete slyšet,“ smál se a prozradil tolik, co obvykle.

V dalších rolích Zákona vlka se objeví Jan Vondráček, Josef Polášek, Kristýna Frejová, Martin Donutil, Martin Myšička, Tomáš Jeřábek, Jan Novotný či Tereza Švejdová.

Osmidílný příběh Roberta Geislera a Gabriely Erleové zrežíroval Marek Najbrt, Prima ho bude vysílat od soboty 18. března. S týdenním předstihem jej budou moci sledovat uživatelé nové videoslužby prima+. ■