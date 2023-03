Intimní scény Lindy Rybové: Strašně se bojím a necítím se svobodně, říká herečka

Linda Rybová je hlavní ženskou hrdinkou nového seriálu Zákony vlka. FTV Prima

Rybovou v seriálu čekaly i intimní scény, které jsou pro ni utrpení. Herečka se svěřila, že je velmi stydlivá. „Strašně se bojím a necítím se svobodně. Ty lidi skoro neznáte… Myslím, že i kluci to tak mají, málokdo je v tom takový střelec,“ míní.

Natáčení ale nakonec nebylo tak zlé, s kolegou Vondráčkem se dokonce dost pobavila. „Honza neustále vypráví historky. Pořád jsem se smála. I když jsme spolu měli erotické scény, ze kterých jsou herci vždycky nervózní, Honza dělal vtipy a já se smála. Nikdy jsem se u takových scén nedokázala smát, jsem z nich vždycky na nervy, tentokrát jsem tolik nebyla,“ uvedla.

Postava Rybové se jmenuje Sára. Je to starostlivá máma, milující manželka, ale také žena s temnou minulostí. „Příběh začíná, když už žije dlouho jiný život, a není v něm nešťastná. Jen část jejího já, její jistá divokost, tvrdost. Kvůli rozhodnutí vymanit se ze své minulosti a žít normální život je tak trochu uspaná. Má dítě, muže, který se o ni stará, klidný život, prostě všechno, pro co se rozhodla a po čem toužila do chvíle, než se u ní doma objeví Robert, její životní láska. S ním se jí do života vrací minulost, a to je pro ni strašně nebezpečné,“ nastínila děj.

Osmidílný příběh Roberta Geislera a Gabriely Erleové zrežíroval Marek Najbrt, Prima ho bude vysílat od soboty 18. března. S týdenním předstihem jej budou moci sledovat uživatelé nové videoslužby prima+. ■