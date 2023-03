Seriálová Bibi se vrací do Ordinace. A hned řeší milostné peripetie. Poprask způsobí polonahá fotka Patrika Děrgela

Marika Šoposká alias Bibi se vrací do Ordinace. TV Nova

Diváci se konečně dočkali. Do seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 se vrací Marika Šoposká (33) v roli Bibi.

„Ano, je to tak. Bibi se konečně vrací! Pauza to byla dlouhá, takže na natáčení Ordinace jsem se moc těšila. Bibi je moje srdcová role, to asi nikoho nepřekvapí. Návrat pro ni však bude velmi překvapivý, protože v Kamenici se v její nepřítomnosti událo hodně změn. A Bibi bude muset jednat,” slíbila na konci loňského roku příznivcům Ordinace za milovanou Bibi její představitelka Marika Šoposká, která se navíc představí v novém účesu.

V nejnovějším díle Ordinace hned musí řešit nepříjemnou situaci se svým manželem Patrikem. Jenže v tuto chvíli Bibi ještě v Kamenici není, neboť momentálně jako lékařka vypomáhá na zahraniční misi. A tak to, co se děje, zjišťuje pouze na dálku. Telefonem, na který stejně většinou ani ona ani její muž Patrik (Patrik Děrgel) nemají moc času. Bibi totiž na Patrikově profilu najde fotku zachycující jejího polonahého manžela v objetí neznámé ženy. Dojde tak na podezírání, výčitky i Bibiiny slzy.

„Je to pro Patrika pěkná polízanice, přirozeně velmi nepříjemná situace. Já sám bych nic takového zažít rozhodně nechtěl! Ale jak se říká, každý příběh má minimálně dvě verze. Patrik Bibi několikrát úpěnlivě prosil, aby se už vrátila z cest zpět do Kamenice, že ji potřebuje, že ji miluje. Jenže ona dala zatím vždy přednost pomoci druhým a Patrik se začal v citech k ní nejistě potácet. Jemu nestačí milovat na dálku, potřebuje i intenzivní fyzický kontakt,“ prozradil k milostným peripetiím své postavy Patrik Děrgel (34). ■