Tentokrát chtěla být Heidi Janků za hodnou holku. I tak stihla zhodnotit Davidovo přirození

V minulých týdnech Heidi Janků (60) ukázala, jak moc dokáže zazlobit a být za dračici. Vzbudila rozruch v jednom z pražských klubů, kde ve společnosti Leoše Mareše (46) a herce Štěpána Kozuba (26) tančila na barovém stole na svůj hit Když se načančám. My jsme se s energickou zpěvačkou tentokrát setkali na výstavě renesančních děl v Praze a v průběhu tohoto večera se rozhodla, že bude hodná holka a nikdo se prý od ní nedočká žádného vzrůša.

„Ode mě dneska určitě ne. Já zítra v 10 už jsem na značkách a zpívám v Mostě, tak já dneska voda, auto, domů a spánek. Zítra ráno začínám pracovat, tak dneska na stůl nepolezu,“ svěřila se smíchem Super.cz.

Nebyla by to ale Heidi, kdybychom od ní přece jen neslyšeli nějakou peprnou perličku. Na této výstavě totiž můžete vidět slavné renesanční sochařské dílo Michelangela Buonarrotiho sochu Davida, ovšem v nadživotní velikosti. Zpěvačka si tak mohla pořádně prohlédnout jeho chloubu. „Já si ho prohlídla, je velkej David, ale já se na něj v podstatě dívám každý den, já ho mám doma u bazénu. Mně ho kdysi koupil Ivoš, takže my jsme se u nás chodili koupat ne na Adama, ale na Davida, takže já ty proporce znám,“ zaglosovala Heidi Janků. ■