Bohuš Matuš v šoku: Policie mu zabavila auto, které dostal ke svatbě s Lucinkou. Bylo kradené

Bohuš Matuš Super.cz

"Asi týden po svatbě mi ho vzali. Toho pána, co mi ho dal, zavřeli. To auto bylo kradený," řekl moderátorce Gabriele Wolfové (43)v talk show Superchat Matuš. "Danu Hůlkovi dával taky a jemu ho taky sebrali. Teď je pán někde na Pankráci," tvrdí Matuš.

"Co vím, dostal devět let. Jsou to takoví hochštapleři, no. Ale to se děje běžně. Tolik podvodníků vám volá... Je to běžné," dodal Matuš.

Přítelkyni a matku své dcery Natálky si Matuš vzal v den jejích 18. narozenin v květnu 2021 v zábavním parku. „Lucinku mám rád od prvního okamžiku, co jsem ji viděl, a jsem rád, že má Lucka ráda i mě a stvrdili jsme to manželstvím,“ svěřil se zpěvák Super.cz jen pár minut po obřadu. ■