Zpověď Bohuše Matuše. První slova o vztahu s Lucinkou, o vážné operaci a druhém dítěti

"Máme dcerušku, která je vtipná, roztomilá, život je naplněný. Jsme šťastní," říká otec dcery Natálky, kterou má s dnes již dvacetiletou manželkou Lucií. Tu poznal, když jí bylo pouhých čtrnáct let. Jak ale prozradil, rozhodně není pravda, že by s ní již v té době měl poměr.

"Psalo se, že jsem ji poznal v jejích 14 letech, což automaticky znamenalo, že s ní jsem od jejích čtrnácti let. Poznal jsem ji jako fanynku, která chodí na muzikály. Kolik jí je, jsem nevěděl, myslel jsem si, že je starší. Mně bylo 45 let, pořád jsem si myslel, že mi je dvacet, přišlo mi to normální. Chápu, že někomu to nepřišlo normální," řekl Matuš v talk show Superchat.

Zaujala ho tím, že myšlením nebyla jako stejně staré dívky. "Lucie je jiná povaha než některé vrstevnice, a že je znám. Měl jsem mladých více," překvapuje Bohuš.

A také prozradil, že i když na internetu čte spoustu hanlivých článků a komentářů, lidé mu Lucii doslova závidí.

"Chlapi mi říkají, že mi závidí. Že mají doma bábu, a já mám doma krásnou mladou ženu. Už neřeším, co kde kdo píše. Vystoupení mám jednou tolik, ani na tom se to nepodepsalo. Že bych kvůli vztahu s Luckou toho měl méně," upřesňuje zpěvák.

"Lucka je první žena, se kterou mám dítě a kterou opravdu miluju. Líbilo se mi na ní, že se jí hodně líbím. To mě přesvědčilo, že je ta pravá. Takovou péči a lásku jsem nikdy předtím nezažil," vysvětluje Matuš s tím, že manželství jim klape skvěle a rádi by s Lucinkou rozšířili rodinu.

"Nechtěl bych, aby Natynka byla jedináček. Chtěli bychom druhé dítě, Lucka o tom pořád mluví, že by chtěla ještě miminko. Uvidíme. I s Natynkou to tak bylo. Moje žena chtěla dítě a přišlo. A přijde zas," dodal Matuš.

Co dalšího prozradil v pořadu Superchat? Proč ho od začátku nemohli vystát rodiče jeho ženy Lucky a co drsného se stalo po svatbě? Spoustu překvapivých informací se dozvíte v naší talk show, kterou můžete sledovat nejen ve videu, ale také na všech podcastových platformách. ■