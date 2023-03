Nejdojemnější chvíle v Survivoru: Muž roku Pepa Kůrka se dozvěděl pohlaví svého potomka a rozplakal se

Josef Kůrka se dozvěděl pohlaví prvního potomka. TV Nova

Pepa si na ostrově přečetl dopis od partnerky, která se doma nedávno dozvěděla pohlaví jejich očekávaného prvního potomka.

"Ahoj lásko, ani nevíš, jak moc mi chybíš. Myslím na tebe každý den, každé ráno a každý večer, než jdu spát. Myslím na to, jak to zvládáš. Přála bych si, abys tu byl s námi, ale zároveň jsem za tebe moc šťastná, za to, že si plníš svoje sny. Věřím v tebe. Jsi můj silnej chlap, který se jen tak nevzdává," napsala Angie a Kůrka při čtení neudržel slzy a rozplakal se.

V dopise se dozvěděl pohlaví jejich očekávaného potomka. "Moc ti držím s Rafem palce. Moc se na tebe těšíme a milujeme tě nejvíc na světě. P.S. Je to tam. Budeš mít syna taťko, tak to tam zapij alespoň kokosem."

Kůrka už by rád byl se svojí těhotnou partnerkou, ale i pro ni a jejich syna bude bojovat dál. "Já nevím, jestli se mi teď nechce víc domů. Chtěl bych být s ní, tedy s nimi. Ono už to bude za chviličku, já se vrátím a doufám, že tuhle soutěž vyhraju, protože mít takovouhle rezervu v dnešní době by bylo prostě skvělý," dodal Kůrka. ■