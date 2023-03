Drogy a bujarý život na ní zanechaly stopy: Známá francouzská herečka ukázala odpudivý chrup

Béatrice Dalle dnes a v době největší slávy Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Dříve se o ní hovořilo jako o femme fatale, dnes je už spíše stínem zajímavé ženy, kterou kdysi bývala. Béatrice se proslavila v roce 1986 ve filmu Betty Blue, v minulosti ovšem bohužel i tím, že jí nebylo cizí užívání omamných látek a různá dobrodružství. Jednou se například svěřila, že když ještě před průlomem ve filmovém průmyslu pracovala v márnici, pod vlivem psychedelických látek uřízla mrtvole ucho a snědla ho. Také se podělila o to, že části mrtvých těl prodávala medikům.

V devadesátých letech pak byla odsouzena za napadení, krádeže v obchodech, obviněna z držení drog a jiné delikty. I přes svou kontroverzní minulost je ale Béatrice stále zvána na společenské akce, nedávno se objevila třeba na filmovém festivalu v Berlíně, kde propagovala film La Bête dans la jungle, ve kterém hraje, naposledy přišla jako host na jednu z přehlídek pařížského týdne módy.

A protože je herečka veselá kopa, do objektivů fotoaparátů bez ostychu předvedla široký úsměv. Její zkažený chrup by si ovšem říkal spíš o to, aby jej předtím dala alespoň trochu do kupy u zubaře. ■