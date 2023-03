Takhle se oblékl známý návrhář na ples: Třpytky na obličeji, blyštivý šátek a dámské punčochy! Co na to říkáte?

Lukáš Macháček na ples vyrazil v dámských punčochách. Super.cz

"Třpytivý šáteček jsem dnes koupil, pořídil jsem dva metry tylu. Třpytky jsem měl doma z jedné narozeninové oslavy. Dal jsem je do pleťového krému, drží to víc, než jsem očekával. A jestli se neoholím, tak to asi bude držet hodně dlouho," řekl Super.cz s úsměvem Lukáš Macháček, který doladil outfit k dokonalosti i dámskými punčochami.

"Mám dámské silonkové punčochy. Stály 59 korun. Ty doma běžně nemám. Je to divné, připadá mi, že se v tom potí nožka. Je to zvláštní, nejsem fanoušek punčoch ani v rámci jiných aktivit. Je to čistě pro efekt," dodal Macháček. ■