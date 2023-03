Novotný ostře zkritizoval Báru ze Survivoru: Selhání, strategicky to projela!

Ondřej Novotný o hře Báry Mlejnkové. Foto: Super.cz/TV Nova

Je to už nějaká doba, co Survivor opustila Bára Mlejnková, která zanechala v reality show velmi výraznou stopu, a to zejména velmi ostrou hádkou s Karolínou Krézlovou (35), která jí nakonec byla osudnou.

Její hru okomentoval na svém instagramovém účtu i moderátor Ondřej Novotný (45), který si na začátku reality show stejně jako mnoho fanoušků myslel, že to dotáhne alespoň do sloučení kmenů.

„Bára ‚divá‘ aneb neřízená střela. Je jedno, jak moc dobrého v kmeni vykonáš, když pak nekontrolovatelný výbuch emocí vše rozšlape. Bára je energická a zajímavá holka. Čekal jsem od ní chytrou hru a dostal ostrou, energickou, tvrdou a fyzickou. Nicméně strategicky, a hlavně emočně špatnou hru, kdy vůbec nepřečetla několik situací,“ vysvětlil se slovy, že její chybou byla i neochota naslouchat své kamarádce Kundosaki, která to teď také nebude mít ve hře lehké.

„Přitom Karolína byla na ráně, ale Bára z ní udělala oběť a Kája toho dokonale využila. Vypadnutí Báry je nejen její selhaní, kdy se nechala vytočit do osobních útoku a rovin, které jsou pro hru nepodstatné. Ale je to i obžaloba celé aliance, která měla daleko lépe počítat, co se může stát a nasměrovat celou energii na vzájemný duel dvou ‚rozhádaných‘ stran,“ popsal šéf organizace Oktagon MMA, který tráví s hráči daleko více času a je také svědkem dění, které často není na obrazovkách vidět.

„Samozřejmě zpětně viděno je vše jednodušší, ale strategicky to nejen Bára, ale i její kumpáni prostě projeli. Bára byla pro hru celkově přínos, protože udržovala v kmeni oheň, a to doslova i obrazně. Byla to zajímavá hráčka, od které jsem čekal před startem minimálně sloučení. Avšak její osobnost byla až příliš moc expresivní pro ostatní, než aby to mohlo vydržet déle,“ dodal. ■