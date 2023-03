Tohle bude království její holčičky: Nikol Švantnerová se pochlubila pokojíčkem pro miminko

Nikol Švantnerová Foto: Super.cz/archiv N. Švantnerové

Modelka Nikol Švantnerová (29) začíná odpočítávat dny do porodu. Na příchod prvorozené dcery už se pilně připravuje a vedle oblečků miminku zařídila také krásný pokojíček. Vše je v její nejoblíbenější barvě, kterou je šedá. Malým královstvím se nyní pochlubila.

„Kočárek, výbavičku, pokojíček. Vše máme. Chtěla jsem to co nejdřív, abych si ke konci mohla už dát nohy nahoru a odpočívat,“ svěřila se Super.cz modelka, která vše ladila do šedé a bílé, barvy pak lehce doplnila holčičí růžovou.

„Miluju každý detail, už se nám tu začíná rozrůstat i ta růžová. Ještě pár detailů a drobností, ale už teď je pro tu malou princeznu vše připraveno,“ svěřila se modelka, která se pochlubila skříní, ale také rozkošnou postýlkou, přebalovacím pultem a počtem plyšáků s dekoracemi, které už stihla koupit.

Nikol prožívala celé těhotenství bez problému, teď ke konci je jediné, co ji trápí, únava. „Jsou dny, kdy jsem hodně unavená a dává mi to zabrat. Občas jdu spát v osm večer,“ řekla Nikol, která už se na příchod nového člena rodiny velmi těší. ■