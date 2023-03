William s Kate se utkali na rotopedech: Princezna odhodlaně šlápla do pedálů v sukni a podpatcích. Jak to dopadlo?

Královský pár předvedl během návštěvy sportovního centra ve Walesu nečekaný souboj na rotopedech. Profimedia.cz

O tom, že má princezna z Walesu (41) sportovního ducha, není pochyb. K pohybu byla ostatně rodiči vedena nejen ona, ale i její dva sourozenci Pippa (39) a James (35). Její manžel William (40) tak měl proti sobě při úterní návštěvě sportovního střediska v Aberavonu ve Walesu těžkého soupeře. Společně se tam připojili k jedné z lekcí a utkali se v jízdě na rotopedu. Tipnete si, jak to dopadlo?

Kate měla během simulovaného závodu i italských Dolomitech značně ztížené podmínky. Nejen že na sobě měla dlouhou sukni, ale k tomu i vysoké kozačky na podpatcích... Manželé byli vyzváni, jestli nechtějí zjistit, kdo z nich během 45 sekund ujede delší vzdálenost.

Než princ nasedl na kolo, žertoval směrem ke své ženě: „Máš vysoké podpatky,“ načež Kate odvětila: „Nejsem si jistá, jestli jsem na to dobře oblečená.“ Během jízdy ale dokonce zavtipkovala: „Můžu si to ztížit?“

Oba do své jízdy šli naplno a Kate navíc neváhala šlápnout do pedálů i ve stoje a nakonec to byla skutečně ona, kdo zvítězil. Vyhrála tak malou trofej nazvanou Tour de Aberavon. Udýchaný William po skončení závodu jen dodal: „Za chvilku si promluvíme."

Královský pár si ve sportovním středisku prohlédl ještě pětadvacetimetrový tréninkový bazén či sportovní halu, kde se setkal s dětmi ze základní školy Tywyn, kteří se věnují mnoha halovým sportům, včetně gymnastiky či atletiky. Od sedmiletého Rafaela Vazqueze dostali ještě sadu velšských dresů pro své děti, prince George a Louise a princeznu Charlotte. ■