Pár měsíců po porodu se vrhá do práce: Jitka Boho se poprvé objeví v muzikálu

Jitka Boho Super.cz

„Snažím se i s Tedíkem pracovat už od porodu. Dělala jsem práci z domova přes Instagram, teď to bude něco jiného, nového a něco neznámého. Zkušenost s muzikálem nemám. Bude to náročné, ale strašně se na to těším,“ řekla Super.cz Jitka Boho na castingu do muzikálu Troja v Divadle Broadway.

Modelka a zpěvačka si prošla úspěšnou soutěží Tvoje tvář má známý hlas, ve které se umístila na druhém místě, i proto se rozhodla na nabídku kývnout. „Nejdu do toho bez zkušeností, mám nějaké z Tváře, a hlavně mám podporu rodiny a přítele, který při mně stojí. Chce, abych byla šťastná, plnila si sny, tak proto jsem se rozhodla to zkusit,“ dodala modelka, kterou už za pár měsíců čeká zkoušení na divadle. ■