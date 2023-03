Adéla Gondíková se vrátila z dovolené na Zanzibaru. S Jiřím Langmajerem úplně změnili plány

Adéla Gondíková promluvila o tom, jak si s manželem užila Zanzibaru. Super.cz

Letos to budou čtyři roky, co si Adéla Gondíková (49) a Jiří Langmajer (56) řekli své ano. Stále jim to klape a neuvěřitelně se doplňují. Nedávno spolu vyrazili do exotiky, jejich destinací byl Zanzibar.