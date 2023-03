Nejen suchý únor, Vašek Noid Bárta nepije už 6 let. Opilost je dnes pro něj noční můra

Václav Noid Bárta Super.cz

Spoustě lidí právě skončil tzv. suchý únor, měsíc, kdy se dobrovolně zřeknou alkoholu, Václav Noid Bárta nepije už šest let a nic na tom nehodlá měnit. „Teď se mi zdálo, že jsem byl opilý a bylo to hrozně nepříjemný. Strašně bych to nechtěl. A já vím, že už nebudu pít," řekl Vašek Noid Bárta (42) Super.cz.

Noid je pyšný táta tří holčiček, a jelikož čas letí jako vítr, jeho druhá dcerka ve svých třech letech nastoupila do školky a celá rodinka si na tuto novou etapu zvyká.

„Holky se mají skvěle, malá Elinka teďka začala chodit do školky, takže je to takový smutný, že už začíná být mimo domov. Ale dává to skvěle. Všechny děti jsou skvělý, jsem velmi rád, že jich mám tolik a že to jsou holčičky," svěřil se Vašek Super.cz.

Hudebník byl se svými holkami nedávno na Madeiře, kde spojil příjemné s užitečným. „Bylo to tam krásný, Madeira je ostrov věčného jara, takže nějaký obrovský vedro tam nebylo, to tam nečekejte ani v létě, kdy tam je takových příjemných 24 stupňů. Byli jsme tam s rodinou na dovolené, ale zároveň jsem tam točil svůj nový videoklip, který vyjde v březnu nebo dubnu, protože nedokážu dlouho odpočívat.

Teď je Vašek zpátky v Praze a 16. dubna ho v pražském Kongresovém centru čeká vystoupení s Orchestrem Karla Vlacha. Mimo něj uvidíte také Terezu Maškovou (26) a Ondřeje Rumla (41). „Těším se na to moc, protože tento orchestr doprovázel mé, v uvozovkách, hrdiny - pana Matušku, pana Gotta, všechny zpěváky, které jsem měl vždycky rád, a samozřejmě i zpěvačky,“ dodal natěšeně Václav Noid Bárta. ■